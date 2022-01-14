Финляндия не обсуждает вступление в НАТО

Финская политика безопасности остается неизменной

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил в пятницу, что страна в настоящее время не обсуждает с НАТО вступление в ряды альянса.

"Финляндия не обсуждает с НАТО вступление в организацию", - приводит слова дипломата газета Ilta-Sanomat.

Как уточнил глава МИД, сейчас финская политика безопасности остается неизменной.

В своей новогодней речи финский президент Саули Ниинистё заявил, что требования России по гарантиям безопасности к США и НАТО "противоречат европейскому порядку безопасности".

Ранее заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон готов будет обсудить с Финляндией и Швецией возможность их вступления в НАТО, если эти страны изъявят соответствующее желание.

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