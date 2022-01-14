Инфицированный "омикроном" заразен уже в первые сутки

У привившихся штамм не вызывает тяжелого течения болезни

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что люди с иммунитетом к коронавирусу заражаются штаммом "омикрон", но у привившихся он не вызывает тяжелого течения болезни.

Как при этом уточнила Попова, инфицированный "омикроном" становится заразным уже в первые сутки после заражения . Первые симптомы похожи на обычные ОРВИ и грипп, но дальнейшее развитие болезни непредсказуемо.

Вице-премьер России Татьяна Голикова, в свою очередь, рассказала, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России на сегодняшний день составляет 63,7%. Полный курс вакцинации от ковида прошли почти 76,6 миллиона россиян. Около 10,6 миллиона ревакцинировались.

По словам Голиковой, не исключено, что в России омикрон-штамм в скором времени вытеснит "дельту", передает ТАСС.

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