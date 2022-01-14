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Шнуров готовится стать отцом в четвертый раз

18:50
  • пятница
  • 14 января 2022

Молодая жена музыканта Ольга Абрамова снова беременна, пишут СМИ

Музыкант Сергей Шнуров станет отцом в четвертый раз. Об этом пишет KP.RU ("Комсомольская правда"). По данным журналистов, молодая жена лидера группы "Ленинград" Ольга Абрамова снова беременна.

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Издания о знаменитостях, в том числе "Стархит", пишут, что ранее 48-летнего Шнурова и его 31-летнюю жену Абрамову заметили на горнолыжном курорте в Европе. Судя по изменившейся фигуре, Ольга снова ждет малыша. Однако официально о скором пополнении пара не сообщает.

В июне 2021 года Абрамова родила Шнурову первенца. Будущий ребенок для нее станет вторым, а для Шнурова — четвертым. У музыканта есть дочь Серафима и сын Аполлон от разных жен.

С 2010 по 2018 год музыкант был женат на Матильде Шнуровой.

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