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Ещё 27179 россиян заразились коронавирусом

11:53
  • суббота
  • 15 января 2022

Наблюдается рост заболеваемости во всех регионах

За сутки в России зафиксировано 27 179 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 10 774 304 человека с COVID-19, умерло 319 911 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.  В Москве зарегистрировано 6 555 больных, всего в столице 2 082 224 инфицированных, скончались 37 807 пациентов. 
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Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 6 ноября 2021 года – 41 335 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 19 июня 2021 года – 9 120 человек.

Госдума отложила рассмотрение законопроекта о QR-кодах в общественных местах во втором чтении. Такое решение было принято в связи с распространением в России нового штамма коронавируса "омикрон". 

Изначально документ готовился как реакция на распространение дельта-штамма, однако в последнее время возникли новые вызовы. В законопроект внесут изменения и через какое-то время рассмотрят во втором чтении.

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