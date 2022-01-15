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В Москве за сутки вылечились от коронавируса почти 3 тысячи человек

13:21
  • суббота
  • 15 января 2022

В транспорте усилены проверки соблюдения санитарных правил

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 2 877 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 905 315.
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В Москве усилены проверки соблюдения санитарных правил в общественном транспорте. Это сделано в связи с осложнением ситуации с заболеваемостью коронавирусом. В последние дни в российских регионах наблюдается рост числа инфицированных. Он связан с приходом в страну нового омикрон-штамма.

По данным на 15 января, в России диагноз COVID-19 поставлен 10 774 304 пациентам, умерли с начала пандемии 319 911 человек. В Москве больных зарегистрировано 2 082 224,  в мире более 323 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 5,5 миллиона человек.

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