В мире наблюдается взрывной рост заболеваемости COVID-19

Стремительно распространяется омикрон-штамм

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 323 миллиона, скончались от осложнений болезни более 5,5 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более 17 миллионов, это максимум за всю пандемию.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 64,9 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 849 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 36,8 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 22,9 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Великобритания с 15,1 миллионабольных. Замыкает пятёрку Франция – в стране с начала пандемии заразились коронавирусом более 13,6 миллиона человек.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 20 человек, в Вануату всего семеро заболевших, в Кирибати выявлено двое инфицированных.

Аэропорт Гонконга на этой неделе прекратил транзит авиапассажиров из 150 стран, вошедших в категорию высокого риска распространения коронавируса. Запрет будет действовать в течение месяца. К опасным странам, среди прочих, относятся США, Япония, Великобритания, Канада, Австралия и Россия.

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