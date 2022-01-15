ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В мире наблюдается взрывной рост заболеваемости COVID-19

16:07
  • суббота
  • 15 января 2022

Стремительно распространяется омикрон-штамм

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 323 миллиона, скончались от осложнений болезни более 5,5 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более 17 миллионов, это максимум за всю пандемию.
В России ожидается рост заболеваемости омикрон-штаммом

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 64,9 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 849 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 36,8 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 22,9 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Великобритания с 15,1 миллионабольных. Замыкает пятёрку Франция – в стране с начала пандемии заразились коронавирусом более 13,6 миллиона человек. 

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 20 человек, в Вануату всего семеро заболевших, в Кирибати выявлено двое инфицированных.

Аэропорт Гонконга на этой неделе прекратил транзит авиапассажиров из 150 стран, вошедших в категорию высокого риска распространения коронавируса. Запрет будет действовать в течение месяца. К опасным странам, среди прочих, относятся США, Япония, Великобритания, Канада, Австралия и Россия.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия COVID-19
Эпидемия COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.