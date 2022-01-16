За сутки в России выявлено более 29 тысяч заражённых коронавирусом

Омикрон-штамм уже в Москве

За сутки в России зафиксировано 29 230 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 10 803 534 человека с COVID-19, умерло 321 320 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 6 480 больных, всего в столице 2 088 704 инфицированных, скончались 37 877 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 6 ноября 2021 года – 41 335 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 19 июня 2021 года – 9 120 человек.

Врачи рассказали, что основными симптомами заражения омикрон-штаммом коронавируса являются слабость и головная боль. Гораздо реже пропадает обоняние и меняются вкусовые ощущения.

Симптомы больше похожи на те, которые бывают при обычных сезонных ОРВИ: повышение температуры до 38 градусов, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель, снижение аппетита.

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