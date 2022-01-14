ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мурашко: риск повторного заражения из-за "омикрона" возрастает в пять раз

18:59
  • пятница
  • 14 января 2022

Осложнения могут проявиться уже на третий день болезни

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что риск повторного заражения коронавирусом из-за штамма "омикрон" возрастает в пять раз.
Инфицированный "омикроном" заразен уже в первые сутки

По словам главы Минздрава, ковид вызывает множество осложнений, и "омикрон" - не исключение. Проявиться они в случае с этим штаммом могут уже на третий-четвертый день. Симптомом развития осложнений является одышка.

Как уточнил Мурашко, большинство пациентов с COVID-19, порядка 80%, сейчас проходят лечение амбулаторно. Доля детей среди общего количества заболевших в России составляет 15%.

"Особое внимание вызывают дети периода новорожденности до четырех лет", - заметил министр (цитата по ТАСС).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Михаил Мурашко
Михаил Мурашко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.