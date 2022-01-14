Мурашко: риск повторного заражения из-за "омикрона" возрастает в пять раз

Осложнения могут проявиться уже на третий день болезни

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что риск повторного заражения коронавирусом из-за штамма "омикрон" возрастает в пять раз.

По словам главы Минздрава, ковид вызывает множество осложнений, и "омикрон" - не исключение. Проявиться они в случае с этим штаммом могут уже на третий-четвертый день. Симптомом развития осложнений является одышка.

Как уточнил Мурашко, большинство пациентов с COVID-19, порядка 80%, сейчас проходят лечение амбулаторно. Доля детей среди общего количества заболевших в России составляет 15%.

"Особое внимание вызывают дети периода новорожденности до четырех лет", - заметил министр (цитата по ТАСС).

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