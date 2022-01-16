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В Москве за сутки вылечились от коронавируса более 2 тысяч человек

11:38
  • воскресенье
  • 16 января 2022

В столице нарастят тестирование

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 2 371 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 907 686.
Названы оптимальные сроки ревакцинации от коронавируса

Премьер-министр Михаил Мишустин рекомендовал регионам и Минздраву подготовиться к оказанию медпомощи при распространении омикрон-штамма коронавируса и нарастить тестирование.  По новым правилам ежедневно в российских регионах должно проводиться не менее 300 тестов на 100 тысяч человек.

По данным на 16 января, в России диагноз COVID-19 поставлен 10 803 534 пациентам, умерли с начала пандемии 321 320 человек. В Москве больных зарегистрировано 2 088 704, в мире более 326 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 5,5 миллиона человек.

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