326 миллионов человек заразились коронавирусом с начала пандемии

Страны вводят новые ограничения

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 326 миллионов, скончались от осложнений болезни более 5,5 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более 18 миллионов, это стало рекордом с начала пандемии.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 65,4 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 850 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 37,1 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 22,9 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Великобритания с 15,2 миллиона больных. Замыкает пятёрку Франция – в стране с начала пандемии заразились коронавирусом более 14 миллионов человек.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 25 человек, в Вануату всего семеро заболевших, в Кирибати выявлено двое инфицированных.

Лондонская полиция решила не проводить расследование по поводу возможного нарушения коронавирусных ограничений премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Глава правительства принял участие в закрытой вечеринке ещё в мае 2020 года, когда в стране действовал жёсткий локдаун.

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