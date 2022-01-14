В Москве за сутки выпала пятая часть месячной нормы осадков

В субботу тоже будет идти снег

Как сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы со ссылкой на данные главной метеостанции на ВДНХ, с начала снегопада вечером в четверг в столице выпало 9 миллиметров осадков. Это около 21% месячной нормы января.

Уточняется, что норма осадков для Москвы в январе - 42 миллиметра.

В субботу в столичном регионе ожидается снегопад и порывы ветра до 18 метров в секунду. Термометры покажут от минус 1 до минус 3 градусов.

Ранее в пятницу в Москве был установлен новый рекорд низкого атмосферного давления для 14 января - 719,9 миллиметров ртутного столба.

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