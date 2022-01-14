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Дочь Заворотнюк расплакалась в день рождения

19:42
  • пятница
  • 14 января 2022

Анна рассказала, как проводит праздник

Анна Заворотнюк, дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк, встретила день рождения в слезах. Об этом она сама рассказала в своем блоге в соцсети инстаграм.

14 января Анне исполнилось 26 лет. Праздник она отмечает со своим молодым человеком в их московской квартире.

"Меня сегодня долго не выпускали из комнаты, потому что молодой человек готовил сюрприз. Я успела прослезиться", — рассказала Анна.

Она также показала своим подписчикам, как ее избранник украсил квартиру шарами и цветами.

Ранее Анна Заворотнюк рассказала, что впала в депрессию из-за болезни мамы. Актриса Анастасия Заворотнюк несколько лет борется с раком головного мозга. Официально о ее состоянии не сообщается, известно лишь, что она находится в своем подмосковном доме с мужем, мамой и младшей дочкой.

В настоящее время Анне удалось найти специалиста. Она ходит к психологу, чтобы избавится от депрессии.

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