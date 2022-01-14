Попова призвала россиян регулярно измерять температуру

"Термометр - очень хороший помощник"

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала граждан России каждое утро оценивать состояние своего здоровья и отслеживать негативные изменения.

"Очень было бы неплохо, если б каждый из нас хотя бы один раз мерил температуру. Не всегда мы осознаем, что состояние нашего здоровья ухудшается, но термометр - очень хороший наш помощник", - заметила она (цитата по РИА "Новости").

Как напомнила руководитель ведомства, при повышении температуры следует обязательно оставаться дома и вызывать врача.

Ранее Попова сообщила, что люди с иммунитетом к коронавирусу заражаются штаммом "омикрон", но у привившихся он не вызывает тяжелого течения болезни. При этом важно понимать, что инфицированный "омикроном" становится заразным уже в первые сутки после заражения.

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