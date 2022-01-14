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"Голословные заявления": Песков о якобы готовящейся провокации в Донбассе

20:22
  • пятница
  • 14 января 2022

Западные СМИ продолжают нагнетать напряженность

Телеканал CNN сообщил со ссылкой на источник в американской администрации, что Россия якобы готовит "под чужим флагом" провокацию на востоке Украины и в Пентагоне об этом знают.
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Эту информацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"До сих пор все эти заявления носили голословный характер и ничем не были подтверждены", - сказал он в беседе с ТАСС.

По данным источника CNN, эта провокация станет "оправданием вторжения" России на Украину.

Западные СМИ последнее время активно тиражируют слухи о том, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Кремле данную информацию назвали безосновательным нагнетанием напряженности.

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