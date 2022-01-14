Голикова анонсировала выдачу QR-кодов по антителам в начале февраля

Сертификаты получат иностранцы и россияне, привившиеся или переболевшие за рубежом

Выдача QR-кодов по антителам на коронавирус стартует в начале февраля. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в Доме правительства. Стенограмма опубликована на сайте кабмина.

Сертификаты на полгода при наличии антител смогут получить:

иностранцы, привившиеся или переболевшие за рубежом;

россияне, привившиеся или переболевшие за рубежом;

россияне, которые предполагают, что переболели, но не делали тестов и не обращались к врачу.

Те россияне, которые сдавали ПЦР-тест и получали положительный результат, но у которых диагноз впоследствии не был подтвержден врачом, при наличии антител получат сертификат сроком на год.

"Таких людей, которые имели положительный тест на коронавирус, но не обратились к врачу, порядка 300 тысяч человек. Практически эти же люди в разное время сделали тесты на антитела и убедились в том, что они у них существуют, а значит, эти люди перенесли заболевание", — заявила Голикова.

За последние сутки в России выявлено 23 820 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 3 547 (14,9%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 10 747 125 человек в 85 регионах.

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