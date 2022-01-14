Россиянка погибла на юге Турции

Произошло ДТП

В генконсульстве России в Анталье сообщили, что в результате ДТП в городе Аланья на юге Турции погибла гражданка России.

"Подтверждаем факт гибели. Погибла гражданка России, проживающая в Турции", - приводит сообщение ТАСС.

Прежде стало известно, что в Аланье мотоцикл столкнулся с грузовиком. Управлявшая мотоциклом женщина скончалась на месте от полученных травм. Водитель грузовика задержан, начато расследование.

Ранее стало известно, что на Кипре обнаружили тела двух россиянок, пропавших в ноябре. По делу задержаны несколько человек. Один из находящихся под стражей - 32-летний гражданин Сирии. Он признался в убийстве россиянок и рассказал следствию, что закопал тела в саду дома в горной деревне.

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