Россиянка погибла на юге Турции

Произошло ДТП
В генконсульстве России в Анталье сообщили, что в результате ДТП в городе Аланья на юге Турции погибла гражданка России.
"Подтверждаем факт гибели. Погибла гражданка России, проживающая в Турции", - приводит сообщение ТАСС.
Прежде стало известно, что в Аланье мотоцикл столкнулся с грузовиком. Управлявшая мотоциклом женщина скончалась на месте от полученных травм. Водитель грузовика задержан, начато расследование.
Ранее стало известно, что на Кипре обнаружили тела двух россиянок, пропавших в ноябре. По делу задержаны несколько человек. Один из находящихся под стражей - 32-летний гражданин Сирии. Он признался в убийстве россиянок и рассказал следствию, что закопал тела в саду дома в горной деревне.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram