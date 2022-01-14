Генсек ООН призвал Москву и Вашингтон избегать эскалации

Мировое сообщество обеспокоено

Заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фархан Хак заявил в пятницу, что Антониу Гутерриш призывает Россию, США и НАТО избегать эскалации.

"Генеральный секретарь ООН желает того, чтобы стороны избегали риторики и других [вещей], которые могут привести к эскалации ситуации", - цитирует Хака ТАСС.

Диалог России с США и НАТО является критически важным, считает генсек. Сейчас мировое сообщество обеспокоено, а обострение стало бы для Европы и всего мира "катастрофой".

В конце года МИД России представил проекты соглашений о гарантиях безопасности с США и НАТО. Они предполагают отказ альянса от расширения на восток, введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений.

Обсуждались проекты на переговорах в Женеве и Брюсселе в начале года, но по их итогам Москва констатировала, что Запад отказывается реагировать на озабоченности России.

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