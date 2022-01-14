Собянин рассказал, как "омикрон" курсирует в Москве

Новый штамм пока не добрался до пенсионеров и "хроников"

Новый штамм COVID-19 "омикрон" курсирует в Москве среди людей молодого и активного возраста, и власти столицы пока не знают, как он повлияет на пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.

В интервью "России 1" он указал, что количество госпитализаций в Москве не увеличивается, несмотря на рост заболеваемости из-за "омикрона". А количество средних и тяжелых заболеваний меньше, чем в предыдущую волну.

"Но надо иметь в виду, что сегодня вирус, скорее всего, циркулирует среди активного населения, молодого, среднего возраста. Как это будет выглядеть, когда он дойдет до людей старшего поколения, "хроников" и так далее — мне кажется, другая картина", — сказал Собянин.

Ранее Собянин сказал, что "омикрон" диагностирован более чем у 50% заболевших COVID-19 в Москве. Мэр предупредил, что уже в субботу суточная статистика поднимется до 7 тысяч.

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