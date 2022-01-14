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Apple зарегистрировалась на сайте Роскомнадзора

21:49
  • пятница
  • 14 января 2022

Компания начала выполнять требования в рамках закона о "приземлении" IT-гигантов

Apple зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора. Американская компания начала выполнять требования российского законодательства.
Путин счел загадочным название закона о "приземлении"

Президент Владимир Путин в прошлом году подписал закон о "приземлении". Этот закон обязывает крупные зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в России от 500 тысяч человек до 1 января 2022 года создать в России представительства.

Роскомнадзор потребовал исполнить требование закона от следующих компаний: Google, Apple, Meta, Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likee, Discord, Pinterest, Twitch.

Процедуру по "приземлению" до Apple начала администрация соцсети Likee.

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