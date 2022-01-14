Новак объяснил развитие энергокризиса в Европе

Выделяются два основных фактора
Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил в беседе с Bloomberg, что в дефиците газа в ПХГ Европы в большей степени виноват "Газпром".
Это высказывание в эфире канала "Россия-1" прокомментировал вице-премьер страны Александр Новак. По его словам, МЭА пытается переложить проблемы с больной головы на здоровую.
"Никакой здесь, безусловно, вины нет ни "Газпрома", ни вообще России", - подчеркнул заместитель председателя правительства.
Как добавил Новак, на развитие энергокризиса в Европе повлияла долгая зима, из-за которой из ПХГ Европы были подняты значительные объемы газа. Еще один фактор - уход сжиженного газа на азиатские рынки.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram