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Новак объяснил развитие энергокризиса в Европе

22:09
  • пятница
  • 14 января 2022

Выделяются два основных фактора

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил в беседе с Bloomberg, что в дефиците газа в ПХГ Европы в большей степени виноват "Газпром".
Европа рискует остаться без газа

Это высказывание в эфире канала "Россия-1" прокомментировал вице-премьер страны Александр Новак. По его словам, МЭА пытается переложить проблемы с больной головы на здоровую.

"Никакой здесь, безусловно, вины нет ни "Газпрома", ни вообще России", - подчеркнул заместитель председателя правительства.

Как добавил Новак, на развитие энергокризиса в Европе повлияла долгая зима, из-за которой из ПХГ Европы были подняты значительные объемы газа. Еще один фактор - уход сжиженного газа на азиатские рынки.

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