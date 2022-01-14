Московский суд арестовал двух хакеров REvil

Ранее ФСБ задержала членов группировки по запросу США

Суд в Москве арестовал на два месяца российских хакеров Андрея Бессонова и Романа Муромского, передает "Интерфакс". Предположительно, они состоят в группировке REvil, которая занималась незаконным оборотом средств платежей.

ФСБ в пятницу задержала нескольких участников группировки REvil по запросу США. Их имена спецслужба не назвала.

В домах 14 членов организованного преступного сообщества были изъяты деньги, в том числе в криптовалюте, техника, 20 автомобилей премиум-класса.

"Представители компетентных органов США о результатах проведенной операции проинформированы", — подчеркнули в ФСБ.

В США хакерам из REvil приписывают связи с Россией. По данным американской стороны, хакеры получили от жертв 13 миллионов долларов.

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