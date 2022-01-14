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Жертвами ДТП в Самарской области стали четыре человека

22:38
  • пятница
  • 14 января 2022

Погибла 7-летняя девочка

На 1157 километре федеральной трассы М-5 "Урал" в Исаклинском районе Самарской области столкнулись легковое авто и фура, пишет "Интерфакс" со ссылкой на правоохранительные органы.
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ДТП произошло в 19:00 (18:00 по Москве). Согласно данным полиции, водитель "Лады Приоры" допустил выезд на встречную полосу и столкнулся там с грузовым "Мерседесом".

"В результате ДТП водитель и два пассажира, включая 7-летнюю девочку, погибли на месте", - сказано в сообщении.

Уточняется, что девушка 2002 года рождения скончалась по дороге в больницу. 8-летняя девочка госпитализирована с травмами. Дополнительные обстоятельства аварии выясняются.

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