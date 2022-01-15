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На Ставрополье ураган оставил без света 14 тысяч человек

10:02
  • суббота
  • 15 января 2022

Энергетики работают на повреждённых линиях

Более 14 тысяч жителей Ставропольского края остались без света из-за непогоды. На регион минувшей ночью обрушился ураган. Скорость ветра достигала 30 метров в секунду. Обстановку серьёзно осложняют снегопад, туман и резкое похолодание.
Снегопад и ураганный ветер: в российских регионах бушует непогода

Ещё накануне все экстренные службы привели в повышенную готовность. Жителей просят без крайней необходимости не выходить из дома. Повреждены здания, повалены десятки деревьев и рекламных конструкций. Из-за ветра рухнул башенный кран. Он упал на площадку детского сада, это случилось в ночное время, поэтому никто не пострадал.

В сети опубликованы жуткие кадры, на которых видно, как с многоэтажки срывает балкон. В центре Ставрополя дерево упало на машину, в которой находился водитель, он госпитализирован, сообщает "ТВ Центр".

А в Ростове-на-Дону - шквалистый ветер опрокинул новогоднюю ёлку. Из-за метели, наледи и практически нулевой видимости ограничено движение на нескольких автотрассах.

Последствия шторма устраняют и в Калининградской области. Циклон, пришедший с Атлантики, оставил без электричества несколько населённых пунктов на побережье.

На Сахалине к расчистке дорог привлекли военных со спецтехникой. Сугробы достигают трёхметровой высоты.  В областном центре за три дня выпала месячная норма осадков.

В Магаданской области восьмерых рыбаков на отколовшейся льдине унесло в открытое море. Сейчас проходит спасательная операция, задействована авиация МЧС.  

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