ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Сирии растёт интерес к изучению русского языка

10:50
  • суббота
  • 15 января 2022

Желающих стало больше

В Сирии всё больше желающих изучать русский язык. Только в Алеппо великий и могучий сейчас осваивают более 10 тысяч человек. В основном - это школьники и студенты. Многие молодые люди мечтают продолжить обучение в вузах нашей страны.
Россия помогает восстанавливать сирийские школы

Русский язык как второй иностранный ввели в стране в 2014 году. Сейчас только в Алеппо его изучают более 10 тысяч человек. Еёе примерно столько же - в Дамаске и Латакии. А желающих намного больше, в последние годы интерес в России значительно возрос, сообщает "ТВ Центр".

В Сирии на протяжении последних лет говорят о необходимости создания государственной программы по подготовке преподавателей русского языка и фонда необходимой литературы.

Современные учебники Центр по примирению враждующих сторон уже передаёт в школы и университеты во время гуманитарных акций в разных провинциях страны, а к подготовке кадров готовы подключиться ведущие вузы России.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Сирийские школьники
Сирийские школьники
Школа в Сирии
Школа в Сирии
Изучение русского языка в Сирии
Изучение русского языка в Сирии
Изучение русского языка в Сирии
Изучение русского языка в Сирии
Сирийские школьники
Сирийские школьники
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.