В Сирии растёт интерес к изучению русского языка

Желающих стало больше

В Сирии всё больше желающих изучать русский язык. Только в Алеппо великий и могучий сейчас осваивают более 10 тысяч человек. В основном - это школьники и студенты. Многие молодые люди мечтают продолжить обучение в вузах нашей страны.

Русский язык как второй иностранный ввели в стране в 2014 году. Сейчас только в Алеппо его изучают более 10 тысяч человек. Еёе примерно столько же - в Дамаске и Латакии. А желающих намного больше, в последние годы интерес в России значительно возрос, сообщает "ТВ Центр".

В Сирии на протяжении последних лет говорят о необходимости создания государственной программы по подготовке преподавателей русского языка и фонда необходимой литературы.

Современные учебники Центр по примирению враждующих сторон уже передаёт в школы и университеты во время гуманитарных акций в разных провинциях страны, а к подготовке кадров готовы подключиться ведущие вузы России.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram