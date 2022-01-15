Российские миротворцы возвращаются из Казахстана

Миссия завершена

Российские миротворцы из состава сил ОДКБ возвращаются домой из Казахстана. Свою миссию в республике они выполнили. Из алма-атинского аэропорта продолжают вылетать самолёты Минобороны России.

Погрузка производится преимущественно в ночное время: воздушная гавань возобновила работу с гражданскими рейсами в обычном режиме. Утром несколько бортов доставили личный состав и технику подразделений ВДВ в Ивановскую и Московскую области.

Накануне самолётами ВКС России в места постоянной дислокации доставлены миротворцы из Армении, Белоруссии и Таджикистана. Полностью ввод миротворческих сил планируют завершить к 19 января, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram