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Российские миротворцы возвращаются из Казахстана

11:00
  • суббота
  • 15 января 2022

Миссия завершена

Российские миротворцы из состава сил ОДКБ возвращаются домой из Казахстана. Свою миссию в республике они выполнили. Из алма-атинского аэропорта продолжают вылетать самолёты Минобороны России.   

Погрузка производится преимущественно в ночное время: воздушная гавань возобновила работу с гражданскими рейсами в обычном режиме. Утром несколько бортов доставили личный состав и технику подразделений ВДВ в Ивановскую и Московскую области.

Накануне самолётами ВКС России в места постоянной дислокации доставлены миротворцы из Армении, Белоруссии и Таджикистана.  Полностью ввод миротворческих сил планируют завершить к 19 января, сообщает "ТВ Центр". 

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