12 человек пострадали в ДТП с автобусом в Москве

Травмы получили двое детей

На Варшавском шоссе произошла серьёзная авария с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. В ДТП пострадали 12 человек, сообщает ТАСС.

После столкновения автобуса с легковушкой он врезался в столб. Среди пострадавших есть двое детей.

Врачи оказывают помощь пассажирам автобуса. На месте аварии работают сотрудники полиции. Движение транспорта в районе дома № 179 по Варшавскому шоссе в сторону центра Москвы сильно затруднено.

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