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США и НАТО готовы к новым переговорам с Россией

10:26
  • суббота
  • 15 января 2022

Об этом заявили в Вашингтоне

США и НАТО готовы провести новую встречу с Россией. Об этом заявили в Госдепартаменте после того, как госсекретарь Энтони Блинкен обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом дальнейшие шаги после переговоров Женеве и Брюсселе.

"Соединенные Штаты и НАТО готовы снова встретиться с Россией и привержены продолжению дипломатического взаимодействия и встречного диалога", - заявил глава пресс-службы Госдепа.

На этой неделе прошли переговоры российской делегации с представителями США и НАТО. Обсуждались предложения Москвы о гарантиях безопасности. Запад отверг российские инициативы.

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