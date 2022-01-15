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Названа причина аварии с пассажирским автобусом в Москве

11:32
  • суббота
  • 15 января 2022

В ДТП пострадали дети

На Варшавском шоссе в Москве столкнулись пассажирский автобус и такси. Данные о пострадавших разнятся. Травмы получили от 9 до 12 человек, в том числе двое детей.

Как сообщили в Госавтоинспекции, водитель легкового автомобиля не справился с управлением при попытке обгона. В результате удара автобус отнесло в сторону, а затем он врезался в фонарный столб.

В салоне поломаны конструкции, треснуло лобовое стекло. На месте работают сотрудники ГИБДД и бригады скорой помощи. Медики осматривают пострадавших. В сторону центра частично перекрыто движение, сообщает "ТВ Центр".

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