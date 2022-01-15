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На Сахалине выросли трёхметровые сугробы

11:46
  • суббота
  • 15 января 2022

Коммунальщики и военные убирают снег

Мощный циклон на юге России. Штормовой ветер и снегопады в Ростовской области, Краснодарском крае. Самая сложная ситуация - на Ставрополье. Ураган срывал крыши домов, валил деревья и столбы. Из-за обрыва линий электропередачи без света остались боле 30 тысяч жителей.

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На Дальнем Востоке устранять последствия сильной метели помогают военные. Чтобы расчистить город от выпавшего снега одних только сил коммунальных служб на Сахалине не хватило. На помощь привлекли около тысячи военных. Снегопад вынудил местные власти даже ввести в регионе режим чрезвычайного положения. Пурга бушевала три дня и за это время принесла месячную норму осадков, сообщает "ТВ Центр".

Если на Сахалине люди теперь просто пытаются преодолеть метровые сугробы, то в другой части страны – Ставрополе – идёт настоящая борьба за выживание. Порывы ветра достигают такой силы, что срывают рекламные щиты и крыши с домов, валят деревья, вышки сотовой связи и даже строительные краны. Скорость ураганного ветра достигает 30 метров в секунду.

Обломки конструкций в лучшем случае просто разбрасывает по улицам. В худшем - они перекрывают дороги, повреждают машины и угрожают людям. После падения дерева на автомобиль пострадал человек. Его госпитализировали. В другой части города оборвало линии электропередачи, после чего начался пожар. Несколько домов остались без света.

Сильный ветер бушевал и в Ростове-на-Дону. На центральной площади города повалило новогоднюю ель. По счастливой случайности рядом никого не было и от падения дерева никто не пострадал. Впрочем, по словам синоптиков непогода из региона уходить пока не намерена, и усиление ветра ждут уже сегодня.

В Калининградской области уже устраняют последствия прошедшего шторма. По словам местных властей, непогода нанесла серьёзный урон,. Ветер сорвал рекламные щиты и ограждения. Повреждены автомобили, повалены декоративные конструкции, которые украшали город, и два десятка деревьев. Стволы перекрывали дороги, рвали провода. На несколько часов без света остались 13 посёлков. К этому моменту подачу электроэнергии аварийные службы уже наладили.

Илья Данилцьев, "ТВ Центр".

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