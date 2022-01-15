Путин поздравил сотрудников СК с годовщиной образования ведомства

Президент пожелал им новых достижений

15 января - одиннадцатая годовщина образования Следственного комитета как отдельной государственной структуры. С этой датой сотрудников и ветеранов поздравил Владимир Путин. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Следственный комитет - одно из ключевых звеньев российской правоохранительной системы. Президент подчеркнул, что сотрудники ведомства находятся на переднем крае борьбы с преступностью и коррупцией, защищают интересы страны, а также права и свободы граждан, сообщает "ТВ Центр".

От их компетентности и принципиальности зависит успех выполняемых задач и вера граждан в закон и справедливость. За эти годы Следственный комитет доказал свою эффективность. Глава государства пожелал правоохранителям новых достижений.

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