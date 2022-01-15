Путин поздравил сотрудников СК с годовщиной образования ведомства

Президент пожелал им новых достижений
15 января - одиннадцатая годовщина образования Следственного комитета как отдельной государственной структуры. С этой датой сотрудников и ветеранов поздравил Владимир Путин. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Следственный комитет - одно из ключевых звеньев российской правоохранительной системы. Президент подчеркнул, что сотрудники ведомства находятся на переднем крае борьбы с преступностью и коррупцией, защищают интересы страны, а также права и свободы граждан, сообщает "ТВ Центр".
От их компетентности и принципиальности зависит успех выполняемых задач и вера граждан в закон и справедливость. За эти годы Следственный комитет доказал свою эффективность. Глава государства пожелал правоохранителям новых достижений.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram