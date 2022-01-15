Заболеваемость растёт: омикрон-штамм вытесняет ранние мутации коронавируса

Врачи рекомендуют вакцинироваться

На фоне распространения штамма омикрон в регионах России растёт заболеваемость коронавирусом. Наибольшее за месяц число новых случаев зафиксировано в Удмуртии и Пермском крае.

Тревожная ситуация и в других странах мира. В Нидерландах и Аргентине за сутки выявили максимальное количество инфицированных с начала пандемии. Новый антирекорд побит в США, сообщает "ТВ Центр".

"Омикрон" продолжает стремительно распространяться по миру. В первую очередь новый штамм коронавируса бьёт рекорды в США. В настоящее время зарегистрировано более 155 000 случаев госпитализации, что является максимальным с момента начала пандемии в стране. На этой неделе среднее количество новых ежедневных подтвержденных случаев COVID-19 в США почти в три раза выше, чем на пике пандемии прошлой зимой. Доминирующим является вариант "омикрон". Медицинские системы 19 штатов доведены до предела: в их отделениях интенсивной терапии осталось менее 15% сотрудников.

"Омикрон" становится доминирующим штаммом и в Европе. Более 300 тысяч заражений за сутки выявлено во Франции, где пока решили отменить обязательное ношение масок на улицах, а вот в Германии наоборот могут потребоваться дополнительные ограничения, если число заболевших резко возрастет или больницы будут перегружены. Этого не исключил министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах. Он добавил, что по-прежнему крайне важно получить прививку от COVID-19, поскольку вакцинация замедляет распространение коронавируса.

Усиливается давление на непривитых в Австрии. В феврале власти планируют ввести обязательную вакцинацию для жителей старше 14 лет. Нарушителям грозит штраф до 7 200 евро.

Между тем в России темпы вакцинации достаточно высоки. Именно поэтому пока удаётся справляться с распространением Омикрона. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Количество будет расти. И постепенно, как это и происходит в других странах, штамм "омикрон" вытеснит доминирующий пока на территории России штамм "дельта". Всего в стране вакцинировано 80,6 миллиона человек первым компонентом, полностью прошли вакцинацию 76 миллионов человек, включая тех, кто был повторно вакцинирован.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, все ранее разработанные меры являются актуальными и действенными против нового штамма. Просто необходимо их использовать более тщательно из-за большей заразности "омикрона".

Человек становится опасным и заразным, который встретился с этим вирусом, уже в первые сутки. Уже до того, как он понимает, что он заболел или почувствовал себя плохо. Если раньше мы говорили, что средний инкубационный период – это 6-8 дней, то сегодня он составляет от 2 до 5 дней. Распространение идёт гораздо быстрее.

Тем не менее основным сдерживающим фактором, который поможет справиться с новым штаммом, является вакцинация. Только в этом случае есть гарантия, что человек перенесёт "омикрон" в лёгкой или бессимптомной форме.

Артём Широков, "ТВ Центр".

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