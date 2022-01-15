Очередной вброс: Россия отреагировала на новую провокацию США

В Вашингтоне снова вспомнили миф о российской агрессии

Повторяют один и тот же сценарий, используя информационное давление и вбросы. Так посольство России в Вашингтоне ответило на заявления США о якобы готовящемся вторжении на Украину. Накануне в Белом доме отметили, что сроки начала операции уже определены. Американская сторона даже назвала примерные даты, при этом, как всегда, не предоставила доказательств.

Долгожданная для западной прессы "сенсация". Спикер Пентагона Джон Кирби сообщил журналистам, что Москва начинает так называемую операцию "под чужим флагом". Якобы российские агенты готовят провокации против русскоязычного населения на востоке Украины. Эту мысль развила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки.

Россия закладывает основу, чтобы иметь возможность сфабриковать предлог для вторжения. Мы это видели раньше, как это было в 2014 году, включая диверсионную деятельность и информационные операции по обвинению Украины в подготовке неминуемого нападения на российские силы на востоке Украины. Российские военные планируют начать эти действия за несколько недель до военного вторжения, которое может начаться между серединой января и серединой февраля.

В российском посольстве в Соединенных Штатах эти заявления назвали информационным давлением. Причем используется отработанный сценарий: идет бездоказательный вброс, который затем, многократно повторённый прессой, превращается в главный информационный повод.

В очередной раз заявляем: неумолкающие в Соединенных Штатах (как на официальном уровне, так и в СМИ) обвинения в наш адрес - голословны и не могут иметь никаких подтверждений. Призываем США к предметной работе по обеспечению гарантий безопасности на основе предложенных российской стороной проектов договоров. Россия против войны. Мы за дипломатическое решение всех международных проблем.

Несмотря на неудачный исход переговоров в Женеве по гарантиям безопасности в Москве отметили, что наша страна никогда не отказывалась от продолжения диалога с Западом. Готовность к новому раунду переговоров только что выразил и Госсекретарь США Энтони Блинкен.

Соединённые Штаты и НАТО готовы снова встретиться с Россией и привержены продолжению дипломатического взаимодействия и встречного диалога. США и их союзники по НАТО едины в стремлении к дипломатическому пути и призывают Россию предпринять незамедлительные действия с целью деэскалации ее продолжающейся агрессии в отношении Украины.

Несмотря на напряжение между Россией и США, Москва накануне продемонстрировала, что две страны способны не только договариваться, но и действовать в интересах друг друга. В разных регионах сотрудники ФСБ и полиции задержали 14 хакеров из группировки REvil, занимавшейся кибервымогательством и атаковавшей американские компании и даже правительство Техаса. Основанием для операции послужило обращение США. У задержанных изъяты сотни тысяч долларов, евро и почти 500 миллионов рублей.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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