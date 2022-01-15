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На Троекуровском кладбище открыли памятник Борису Грачевскому

12:39
  • суббота
  • 15 января 2022

Создатель "Ералаша" ушёл из жизни год назад

В Москве на Троекуровском кладбище открыли памятник Борису Грачевскому. В годовщину смерти у могилы мастера близкие, друзья, коллеги вспоминали его талант и чувство юмора, сообщает "ТВ Центр".  

Режиссёр, сценарист, создатель и бессменный художественный руководитель легендарного "Ералаша". Знаменитому киножурналу Борис Юрьевич посвятил без малого полвека.

За это время в эфир вышли сотни выпусков. На добрых и поучительных историях выросло не одно поколение россиян. Борис Грачевский ушёл из жизни в прошлом январе. Ему был 71 год. 

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