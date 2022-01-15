Подростки спасли беременную женщину с детьми на пожаре под Иркутском

Ребят пригласили на службу в МЧС

Героический поступок совершили в Иркутской области двое девятиклассников, которые спасли из горящего дома беременную женщину с маленькими детьми. Подростки, не дожидаясь приезда пожарных, бросились на помощь. В итоге заслужили признание и благодарность со стороны сотрудников МЧС, которые наградили их и даже готовы принять в будущем в свои ряды, сообщает "ТВ Центр".

Дым от этого пожара был виден даже на окраине села. Люди, побросав всё, бежали к загоревшемуся дому. Из огня спасли детей. О том, что спасли ещё и их маму, знали на тот момент лишь два запыхавшихся мальчишки, не отходивших от пострадавшего дома.

Подробности о событиях той морозной ночи стали известны, лишь когда рассвело. Оказывается, ребята спасли беременную женщину и двух её крошечных детей. "До прибытия пожарных подразделений двое подростков - Виктор Насонов и Даниил Мазур - спасли людей через окно, а также помогли вынести из дома документы и ценные вещи", -сообщил глава пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области Андрей Шутов.

Витя с Данилой о своём поступке молчали до тех пор, пока к их родной школе не приехал пожарный расчёт с высоким начальством. Тут уж пацанам деваться было некуда. "Я хочу вам пожать руку. Не каждый взрослый человек способен совершить такой поступок - зайти в горящий дом, горящее задымлённое помещение. Хочу сказать, что главное управление МЧС по Иркутской области желает видеть вас в рядах своих сотрудников", - обратился к ребятам главный госинспектор Шелеховского района по пожарному надзору Александр Макаров.

Такое приглашение легко объяснимо. Ребята в критической ситуации действовали как профессионалы. И беременную женщину вынесли из дома - за несколько минут. Сами герои волнуются, лишь когда вспоминают слова спасённой о детях, которые остались в пылающем доме.

Они не только спасли людей, но ещё и не дали огню уничтожить соседский дом - сломали соединявшую с ним балку, по которой уже побежали языки пламени. Близкие ребят после произошедшего не могут прийти в себя.

Для Данилы с Витей это тушение пожара - не первое. Летом спасли лагерь по соседству. Они действительно понимают друг друга без слов. Может, потому что братья - двоюродные, и не разлей вода - с первого класса. А, может, потому что оба мечтают о работе в МЧС.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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