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Мошенники атакуют пользователей "Госуслуг"

14:00
  • суббота
  • 15 января 2022

Граждан призывают быть бдительными

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Злоумышленники звонят пользователям портала "Госуслуги" и просят сообщить код из СМС-сообщения для активации или привязки QR-кода к странице пользователя. Если доверчивые граждане сообщают мошенникам заветные цифры, то через какое-то время теряют доступ к своим аккаунтам.
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Глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в интервью "Коммерсанту" предупредил, что мошенники часто притупляют бдительность тем, что обращаются к жертве по имени и отчеству. При таких звонках никто не требует номера карточки или перевода денег, поэтому люди доверяют звонящим.

Кром того, мошенники представляются сотрудниками популярного портала, а эта схема пока ещё не так популярна: о ней ничего не знает подавляющее большинство россиян.

В связи с этим в Минцифры напомнили, что сотрудники портала "Госуслуги" никогда не звонят без заявки гражданина и не запрашивают его данные. При подобных звонках нужно сразу же перезвонить в полицию или на горячую линию поддержки "Госуслуг" 8-800-100-70-10.

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