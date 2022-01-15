Мошенники атакуют пользователей "Госуслуг"

Граждан призывают быть бдительными

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Злоумышленники звонят пользователям портала "Госуслуги" и просят сообщить код из СМС-сообщения для активации или привязки QR-кода к странице пользователя. Если доверчивые граждане сообщают мошенникам заветные цифры, то через какое-то время теряют доступ к своим аккаунтам.

Глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в интервью "Коммерсанту" предупредил, что мошенники часто притупляют бдительность тем, что обращаются к жертве по имени и отчеству. При таких звонках никто не требует номера карточки или перевода денег, поэтому люди доверяют звонящим.

Кром того, мошенники представляются сотрудниками популярного портала, а эта схема пока ещё не так популярна: о ней ничего не знает подавляющее большинство россиян.

В связи с этим в Минцифры напомнили, что сотрудники портала "Госуслуги" никогда не звонят без заявки гражданина и не запрашивают его данные. При подобных звонках нужно сразу же перезвонить в полицию или на горячую линию поддержки "Госуслуг" 8-800-100-70-10.

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