Какие социальные выплаты получат россияне от государства в 2022 году

Вырастут пенсии и пособия

Одним из самых неприятных для человечества побочных эффектов пандемии стало подорожание всего и вся повсюду. Причин тому много - от закрытых производств и порушенной логистики до банальной человеческой жадности, но факт остаётся фактом - страдают все, от стран золотого миллиарда до и так уже беднейших государств Центральной Африки и Восточной Европы.

Годовая инфляция в США – 7%. Казалось бы, цифра не такая большая, но для одной из сильнейших экономик мира её можно назвать удручающей, потому что это самый высокий рост цен в Штатах за последние 40 лет. И понятно, что официальные данные, возможно, могут быть сильно занижены, сообщает "ТВ Центр".

В 2019 году более 10% американцев, то есть примерно 35 миллионов человек испытывали трудности с приобретением необходимых для жизни продуктов. Благодаря введению продовольственных талонов, эту цифру удалось понизить, но уже сейчас в помощи нуждаются порядка 60 миллионов человек.

В Белом доме открыто признались - не такого развития событий они ожидали. Председатель ФРС Джером Пауэлл просит не подаваться панике.

Мы знаем, что высокая инфляция наносит ущерб, особенно для тех, кто не в состоянии покрыть более высокие расходы на предметы первой необходимости, такие как продукты питания, жильё и транспорт. Мы твёрдо привержены достижению наших уставных целей - максимальной занятости и стабильности цен. Мы будем использовать наши инструменты для поддержки экономики и сильного рынка труда, а также для предотвращения более высокой инфляции.

Но желудок, как известно, не обманешь. Вместе с ростом цен, отмечается появившийся дефицит. И не только в США. В Австралии мировая сеть фаст-фуда призналась, что испытывает острую нехватку курятины. В Австралии - это самое популярное мясо. А в магазинах покупателям разрешается приобрести только одну упаковку туалетной бумаги, две упаковки парацетамола, две упаковки куриных грудок или окорочков, две пачки свиного фарша и две упаковки сосисок в одни руки.

Благополучная Германия. Дизель подорожал за год почти на 50% бензин на 41%, яйца на 14%, масло на 12%. Зафиксирован рекордный с 1970 года рост цен на стройматериалы.

Пандемия сильно ударила абсолютно по всем сферам экономики во всём мире. Но, по мнению аналитиков, стала лишь одной из причин глобальной инфляции. "На протяжении 2008-2020 годов мы слышали многочисленные заявления у разных либеральных экономистов о том, что нулевые ключевые ставки, политики количественно смягчения федеральной резервной системы США, то есть утопление в деньгах финансового сектора, не будет иметь инфляционных последствий, потому что это не имеет никакого отношения к товарным рынкам. Сейчас мы обнаруживаем, что это имеет непосредственное отношение к товарным рынкам", - полагает руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов.

Причём не только американским рынкам. Ещё резко подорожавшее электричество. Счета за свет и, заодно, тепло в Европе бьют рекорды. И далеко не все могут их оплатить. Растёт число так называемых энергетических бедняков. На неделе к ним присоединилась Польша.

Естественно, Россия, тесно связанная с мировыми рынками и также страдающая от пандемии, находится в общемировом тренде. Да, рост ВВП у нас достиг допандемического уровня и показывает дальнейший устойчивый рост.

Но за первые десять дней нового года инфляция составила, по данным Росстата, 0,56%. И это много. Неудивительно, что в такой ситуации в правительстве намерены и дальше поддерживать население и бизнес. Во время первой в этом году встречи с правительства президент России распорядился повысить пенсию на 8,6%.

Принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходов, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. Поэтому предлагаю так, как и говорил об этом на съезде "Единой России" летом прошлого года и в декабре на большой пресс-конференции, проиндексировать пенсии даже чуть выше инфляции.

Пенсию повысят задним числом - с 1 января. В феврале пенсионеры получат перерасчёт. Также будут проиндексированы материнский капитал, пособия, связанные с рождением и воспитанием детей. Особое внимание к программе социальной догазификации - бесплатному подведению газа к частным домовладениям. Подано 566 тысяч заявок. Работы выполнены уже на 76 тысячах участках.

Средняя по стране стоимость минимально необходимого набора оборудования - котла, плиты и счётчик - 94 тысячи. Многим категориям граждан это не под силу, поэтому по инициативе "Единой России" и при поддержке правительства сегодня уже в 63 регионах льготные категории могут воспользоваться прямыми субсидиями или сертификатами. Как сказал Владимир Путин, от этого зависит качество жизни миллионов наших граждан.

А вот об этом рассуждают и спорят очень давно, сравнивая уровень жизни в России, в частности с развитыми европейскими странами. Уровень российских зарплат, безусловно, не дотягивает даже до средней в той же самой благополучной Германии, но там и цена на картошку взлетела до небес, и до половины зарплаты уходит на оплату обычных коммунальных платежей. Например, в России средняя цена киловатта-часа - примерно три рубля. В Германии киловатт-час стоит около сорока трёх евроцентов. Это почти 37 рублей. А в Великобритании средний ежемесячный платёж за электричество составляет 310 фунтов стерлингов, почти 32 тысячи рублей.

По мнению финансовых аналитиков, мировая экономика постепенно освобождается от пандемических ограничений. Единой успешной модели выздоровления конечно нет, поэтому каждая страна идёт по собственному пути. И если США только в начале инфляционной лихорадки, то Россия, согласно экспертному мнению пик уже прошла.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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