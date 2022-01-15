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Похудела и обгорела: Полина Гагарина расслабляется на Мальдивах

16:45
  • суббота
  • 15 января 2022

Поклонники певицы бьют тревогу

Как и многие звёзды шоу-бизнеса, Полина Гагарина улетела на январские каникулы из Москвы. Певица отдыхает на Мальдивских островах и делится с подписчиками в Instagram фотографиями, сделанными на пляже.
Полину Гагарину впервые заметили на публике с новым избранником

Вот только внешний вид Полины пугает её поклонников. На фото она выглядит настолько худой, что кажется истощённой. Да и ещё и нездоровая, обгоревшая на солнце кожа добавляет неприятных эмоций.

В комментариях артистку просят быть осторожней с ультрафиолетом, побольше есть и стараться больше не худеть. Но кому-то и нравятся рёбра Гагариной, которые можно пересчитать на фотографиях.

Очень красивые косточки.

Идеальное тело.

Вау! Ну какова фигура! Каков закат.

Худая очень.

Отличная певица, хорошая мама, но очень худая, немножко можно прибавить в боках.

Измождённая. Полиночка, не худейте больше и лучше кушайте.

И ущипнуть не за что.

34-летняя Полина Гагарина дважды была замужем. В первом браке с актёром Петром Кисловым родился сын Андрей. Вторым мужем певицы был фотограф Дмитрий Исхаков, от которого Полина родила дочь Мию. Этот брак распался в феврале 2020 года. Сейчас, по слухам, Гагарина встречается с продюсером Владимиром Чиняевым.

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