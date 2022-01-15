В США разработали 18 сценариев для борьбы с Россией

Об этом сообщили в Госдепе

США подготовили 18 сценариев действий на случай мифического вторжения России на Украину. Мысли об агрессии Москвы в отношении Киева возникли на Западе в конце прошлого года и с тех пор не дают покоя американской и европейской элитам.

О сценариях ответа на российские действия, которых нет и не будет, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью британской газете The Financial Times.

"Я не собираюсь предварительно рассказывать о 18 различных сценариях. Я просто скажу, что мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-либо агрессивный шаг", - сказала дипломат.

Она подчеркнула, что санкции против России со стороны США и европейских стран могут отличаться друг от друга. О характере ограничений ранее уже говорили в Вашингтоне. Это могут быть санкции против высшего руководства России и финансовой системы страны.

В Москве не раз подчёркивали, что никаких планов по началу военных операций на Украине нет и не будет. Передвижение российских войск по территории страны, которое так беспокоит Запад, в Кремле назвали внутренним делом государства.

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