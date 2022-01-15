ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В США разработали 18 сценариев для борьбы с Россией

14:31
  • суббота
  • 15 января 2022

Об этом сообщили в Госдепе

США подготовили 18 сценариев действий на случай мифического вторжения России на Украину. Мысли об агрессии Москвы в отношении Киева возникли на Западе в конце прошлого года и с тех пор не дают покоя американской и европейской элитам.
Запад продолжает накалять обстановку мифической российской угрозой

О сценариях ответа на российские действия, которых нет и не будет, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью британской газете The Financial Times.

"Я не собираюсь предварительно рассказывать о 18 различных сценариях. Я просто скажу, что мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-либо агрессивный шаг", - сказала дипломат.

Она подчеркнула, что санкции против России со стороны США и европейских стран могут отличаться друг от друга. О характере ограничений ранее уже говорили в Вашингтоне. Это могут быть санкции против высшего руководства России и финансовой системы страны.

В Москве не раз подчёркивали, что никаких планов по началу военных операций на Украине нет и не будет. Передвижение российских войск по территории страны, которое так беспокоит Запад, в Кремле назвали внутренним делом государства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Вид на Кремль
Вид на Кремль
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.