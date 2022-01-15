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Собянин: станция "Новомосковская" готова на треть

15:01
  • суббота
  • 15 января 2022

Это будет первая отапливаемая станция метро

Станция метро "Новомосковская" готова уже на треть. Об этом сегодня в социальной сети сообщил мэр Сергей Собянин.
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Это будет первая наземная отапливаемая платформа столичной подземки. Её строят на территории Новомосковского административного округа.

После её открытия улучшится транспортная доступность для жителей Коммунарки и Южного Бутова. А к 2025 году рядом со станцией появится новый жилой район, сообщает "ТВ Центр".

Ранее Сергей Собянин проинформировал жителей столичного региона, что что открытие МЦД-3 и МЦД-4 запланировано на 2023–2024 годы. Кроме того, в ближайшие 10 лет в Москве построят 50–60 новых станций метро.

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Строительство станции метро "Новомосковска"
Проект станции метро "Новомосковска"
Проект станции метро "Новомосковска"
Проект станции метро "Новомосковска"
Проект станции метро "Новомосковска"
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