Собянин: станция "Новомосковская" готова на треть

Это будет первая отапливаемая станция метро
Станция метро "Новомосковская" готова уже на треть. Об этом сегодня в социальной сети сообщил мэр Сергей Собянин.
Это будет первая наземная отапливаемая платформа столичной подземки. Её строят на территории Новомосковского административного округа.
После её открытия улучшится транспортная доступность для жителей Коммунарки и Южного Бутова. А к 2025 году рядом со станцией появится новый жилой район, сообщает "ТВ Центр".
Ранее Сергей Собянин проинформировал жителей столичного региона, что что открытие МЦД-3 и МЦД-4 запланировано на 2023–2024 годы. Кроме того, в ближайшие 10 лет в Москве построят 50–60 новых станций метро.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram