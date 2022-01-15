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Вирусолог рассказал о характере болезни при заражении "омикроном"

15:26
  • суббота
  • 15 января 2022

Есть отличия от "дельты"

При заражении омикрон-штаммом коронавируса заболевание протекает в мягкой форме. Об этом в эфире "Радио России" рассказал вирусолог, профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков.
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Болезнь редко переходит в воспаление лёгких, как это бывает при инфицировании другими штаммами. Кроме того, после появления "омикрона" в популяции резко снижается смертность от коронавируса.

"Заболевание сейчас протекает в достаточно мягкой форме, и смертность значительно снизилась. В то время, как раньше, примерно 2% заболевших умирали, сейчас это где-то 0,1%", - сообщил Чумаков.

При этом омикрон достаточно часто поражает молодёжь, но болезнь у молодых проходит легко. "Омикрон" в основном действует на верхние дыхательные пути, а среди его основных симптомов - головная боль, насморк, кашель и раздражение в носу. В среднем болезнь длится от двух до пяти дней.

Штамм "омикрон" появился в ЮАР в ноябре 2021 года. Он отличается большим числом мутаций. Многие европейцы встречали Рождество и Новый год в условиях жёстких ограничений. В Британии и Франции новый штамм стал доминирующим.

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