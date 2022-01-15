Агутин написал трогательные стихи Варум

Звёздная пара вместе 24 года
Анжелика Варум и Леонид Агутин отмечают 24-ю годовщину совместной жизни. По этому случаю музыкант посвятил своей избраннице трогательные стихи.
Важно любить, ошибаться, но верить,
Против какой-либо логики, в чудо.
В то, что давно невозможно измерить.
В то, что покуда я жив, не забуду.
С Годовщиной, любовь моя!
Поклонники Агутина откликнулись добрыми пожеланиями в адрес звёздной пары.
Пусть дальше всё только интереснее, нежнее, трепетнее, веселее и ярче.
Увлекательного и долгого продолжения!
Как волшебно-трогательно написано. И вроде простыми словами, а так глубоко и про каждого.
Поздравляю! Вы одни из лучших в мире шоу-бизнеса и ваше творчество на высоте!
Это ваша общая заслуга, и общее счастье!
Вы - замечательные! Обожаю вас.
Леонид Агутин и Анжелика Варум вместе с 1998 года. Брак супруги заключили в июле 2000 года, свадьбу сыграли в Венеции. Ещё до свадьбы, в 1999 году у Варум и Агутина родилась дочь Елизавета-Мария. Сейчас она живёт в Майами и играет в рок-группе.
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