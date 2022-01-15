Агутин написал трогательные стихи Варум

Анжелика Варум и Леонид Агутин отмечают 24-ю годовщину совместной жизни. По этому случаю музыкант посвятил своей избраннице трогательные стихи.

Агутин рассказал, как Варум отнеслась к его измене

Агутин рассказал, как Варум отнеслась к его измене

Важно любить, ошибаться, но верить,

Против какой-либо логики, в чудо.

В то, что давно невозможно измерить.

В то, что покуда я жив, не забуду.

С Годовщиной, любовь моя!

Поклонники Агутина откликнулись добрыми пожеланиями в адрес звёздной пары.

Пусть дальше всё только интереснее, нежнее, трепетнее, веселее и ярче.

Увлекательного и долгого продолжения!

Как волшебно-трогательно написано. И вроде простыми словами, а так глубоко и про каждого.

Поздравляю! Вы одни из лучших в мире шоу-бизнеса и ваше творчество на высоте!

Это ваша общая заслуга, и общее счастье!

Вы - замечательные! Обожаю вас.