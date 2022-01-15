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Суд в Москве арестовал американца по делу о педофилии

17:32
  • суббота
  • 15 января 2022

О преступлении заявила мать его сыновей

В Москве отправлен под арест уроженец американского штата Техас Дэвид Томас Барнс. Его обвиняют в сексуальном насилии над собственными детьми. Решение об аресте Барнса принял Савёловский суд Москвы, сообщает ТАСС.
Володин призвал отправлять педофилов на рудники

Накануне сообщалось, что в Москве задержан гражданин США по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних сыновей. По этому факту их мать обратилась в полицию в Москве.

Ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин предложил отправлять педофилов на пожизненное заключение на северные рудники. Так политик отреагировал на происшествие в Костроме, где были задержаны двое подозреваемых в изнасиловании и убийстве пятилетней девочки.

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