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В Пекине за три недели до Олимпиады выявлен носитель омикрон-штамма

18:00
  • суббота
  • 15 января 2022

В столице Китая проживает 22 миллиона человек

В Пекине выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон", сообщает местный Центр по контролю и профилактике заболеваний.
Заболеваемость растёт: омикрон-штамм вытесняет ранние мутации коронавируса

Пока нет сведений о тотальном карантине в городе. Ранее в двух городах Китая с населением более пяти миллионов человек были введены жёсткие ограничения после выявления нескольких случаев инфицирования коронавирусом.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, а Паралимпиада - с 4 по 13 марта. На открытие Олимпиады приедут лидеры нескольких стран мира. В их числе будет президент России Владимир Путин.

Штамм "омикрон" впервые был обнаружен в ЮАР в ноябре 2021 года. Он отличается большим числом мутаций, но менее опасен в плане течения болезни.

Практически во всех странах Европы новый штамм стал доминирующим, третью неделю подряд там регистрируется рекордное с начала пандемии число заразившихся коронавирусом. Также новая мутация вируса добралась до США, там тоже наблюдается всплеск заболеваемости.

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