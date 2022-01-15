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НАТО решит за сутки вопрос о принятии Швеции и Финляндии

18:45
  • суббота
  • 15 января 2022

Это пообещал экс-генсек организации

Финляндия и Швеция смогут вступить в НАТО практически мгновенно. Для этого не потребуется серьёзного обсуждения. Как заявил бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен, обсуждение этой темы может начаться в случае эскалации на Украине.
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"Если Финляндия и Швеция подадут прошение о вступлении, мы сможем принять решение мгновенно. Вы сможете стать членом уже на следующий день, потому что соответствуете всем необходимым критериям членства", - заявил Расмуссен в интервью финской телерадиокомпании Yle.

По его мнению, российская атака на Украину спровоцирует обсуждение в Финляндии и Швеции относительно вступления в НАТО.

Ранее действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия отвечают стандартам организации по большинству параметров и вступить в альянс они смогут без проблем после подачи заявки. 

Тем временем Швеция перебросила дополнительные силы для защиты острова Готланд. Туда прибыло дополнительное оперативное спецподразделение Вооружённых сил страны. Военные назвали эти действия реакцией на обострение в отношениях между Россией и Украиной.

Западное сообщество несколько недель назад начало бездоказательно обвинять Россию в подготовке к вторжению на Украину.  В Москве не раз подчёркивали, что никаких планов по началу военных операций на Украине нет и не будет. Передвижение российских войск по территории страны, которое так беспокоит Запад, в Кремле назвали внутренним делом государства.

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