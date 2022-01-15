В Японии и на Курилах объявлена угроза цунами

Высота волн может достигать трёх метров

В Японии и на Курильских островах объявлена угроза цунами с возможной высотой волн до трёх метров. Как сообщает Главное метеорологическое управление Японии, предупреждение действует для японских островов Амами и Токара.

Менее высокие волны могут достигнуть всего тихоокеанского побережья Японии.

Причиной цунами стало мощное извержении вулкана Хунга-Хаапай в островном южно-тихоокеанском государстве Тонга. Там местные власти тоже предупредили жителей об угрозе цунами.

Опасность угрожает и жителям в Американском Самоа, где более сотни семей были эвакуированы из деревень на южной стороне острова Савайи из-за больших волн.

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