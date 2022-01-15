В Японии и на Курилах объявлена угроза цунами

Высота волн может достигать трёх метров
В Японии и на Курильских островах объявлена угроза цунами с возможной высотой волн до трёх метров. Как сообщает Главное метеорологическое управление Японии, предупреждение действует для японских островов Амами и Токара.
Менее высокие волны могут достигнуть всего тихоокеанского побережья Японии.
Причиной цунами стало мощное извержении вулкана Хунга-Хаапай в островном южно-тихоокеанском государстве Тонга. Там местные власти тоже предупредили жителей об угрозе цунами.
Опасность угрожает и жителям в Американском Самоа, где более сотни семей были эвакуированы из деревень на южной стороне острова Савайи из-за больших волн.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram