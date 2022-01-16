Российские военные привезли сирийским детям игрушки и конфеты

В Латакию доставлен очередной груз гуманитарной помощи

Три с половиной тонны гуманитарных грузов доставили наши военные в один из посёлков сирийской провинции Латакия. Это продовольственные наборы, а также школьные принадлежности, игрушки и сладости для детей.

Люди в Шамид аль-Махадре всегда жили небогато. В основном возделывали сады с цитрусовыми и оливками. Предки рассказывали, что, когда удалось построить мечеть - это был настоящий праздник. Скромную - несколько глиняных мазанок, соединенных вместе, минарет - металлическая труба с непременным полумесяцем. Но жители селения и сто лет спустя очень гордятся постройкой в честь Георгия Победоносца.

Война принесла в селение и ещё одну проблему - сюда потянулись беженцы из Идлиба и Алеппо. Большие семьи оказались на грани выживания, если бы не помощь односельчан, а в последнее время и российских военных, сообщает "ТВ Центр".

Пока взрослые разносят по домам продуктовые наборы, дети разбирают свои подарки. Девочки с удивлением узнают, что в мягких игрушках прячутся конфеты. А мальчишки деловито изучают содержимое рюкзаков и уже меняются: кому-то больше нравится синий, кому-то - зелёный.

Предварительно согласовав заявку с местными властями, российские военные привезли в это селение три с половиной тонны продуктов и школьных принадлежностей. Раздали всё чуть больше, чем за час. Хватило всем. И если дети подходили за конфетами повторно, то непременно их получали.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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