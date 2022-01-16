В российских регионах готовятся к приходу "омикрона"

В больницах разворачивают новые койки

В российских регионах готовятся к наступлению "омикрона". Формируют новые бригады скорой помощи, разворачивают дополнительные ковидные койки в больницах и, конечно, наращивают темпы вакцинации и ревакцинации.

Беспрецедентные меры принимаются в Европе. В Греции сегодня вступает в силу закон, в соответствии с которым пожилых людей, не сделавших прививку, начнут штрафовать, сообщает "ТВ Центр".

Причём, наказание будет не разовое, а ежемесячное. В январе непривитые пенсионеры заплатят 50 евро, а с февраля штраф вырастет в два раза. Объясняют такие меры тем, что в больницы попадают в основном те, кому за 60. В этой же возрастной группе самый высокий показатель смертности.

С 1 февраля обязательную вакцинацию для людей старше 50 лет вводят в Италии. А во Франции из-за пропущенной ревакцинации более полумиллиона человек могут остаться без санитарных пропусков уже сегодня.

Тем временем, из-за распространения "омикрона" всё больше стран фиксируют ковидные антирекорды. Максимальное количество заболевших за сутки в Словении. В Мексике пять дней подряд число новых случаев инфицирования превышает 40 тысяч, а накануне этот показатель вплотную приблизился к цифре в 50 тысяч.

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