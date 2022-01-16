Японию накрыло цунами после извержения подводного вулкана

Повреждены десятки судов

В Японии эвакуируют более 200 тысяч человек. Извержение вулкана вблизи острова Тонга в Полинезии спровоцировало возникновение цунами. Волны уже добрались до японского архипелага, основной удар пришёлся на морские порты.

Как сообщается, по меньшей мере десять судов разбиты, некоторые корабли унесло в открытое море. О возможных жертвах ничего не известно. В самом королевстве Тонга серьёзно пострадала столица, там разрушены жилые дома и дороги. Из дворца эвакуировали короля, сообщает "ТВ Центр".

Угроза цунами объявлена в Самоа. В Чили закрыты все пляжи. На Курилах объявлено экстренное предупреждение.

На Сахалине продолжают ликвидировать последствия ещё одного удара стихии. Сугробы после мощного снегопада достигают высоты в три метра. Дороги замело, продукты в магазины доставляют на вездеходах. К расчистке территории аэропорта и социально значимых объектов в краевой столице привлечены около тысячи военнослужащих.

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