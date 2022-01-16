ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия ждёт от США ответа на предложения по безопасности

10:43
  • воскресенье
  • 16 января 2022

Пока в Вашингтоне звучат только новые обвинения

Напряжённость на границе с Украиной слишком высока, поэтому Москва ждёт прямого ответа на предложения по гарантиям безопасности. Об этом в интервью американскому телеканалу CNN заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что США не представили анонсированных доказательств якобы готовящегося нападения на Украину.
Лавров: США намерены "замотать" процесс по гарантиям безопасности

Если верить заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд, Вашингтон взялся за подготовку письменных ответов Москве по предложениям о гарантиях безопасности. Американский дипломат заявила, что её страна хочет продолжить диалог с Россией. 

Мы верим, что мы можем снизить напряжённость и добиться прогресса по некоторым из тем посредством дипломатии. Мы хотим продолжить разговаривать. Мы считаем, что это нужно делать на основе взаимности, а именно - они выразят свои обиды, но у нас тоже есть свои опасения.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов уже дал понять, что Москва дождётся этих письменных ответов, сообщает "ТВ Центр".

Следует признать, что дискуссии, проведённые на прошлой неделе с Соединенными Штатами и НАТО, пока не дали никаких существенных результатов. Мы ожидаем письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на наши проекты соглашений. На их основе мы примем решение о целесообразности дальнейшей совместной работы. Мы также готовы обсудить встречные предложения.

То есть пока обе стороны дверь для дипломатического решения оставляют открытой. Готовность к новому раунду переговоров выразил госсекретарь США Энтони Блинкен. Но Запад продолжает давить. Как ещё можно расценить несмолкающие заявления о том, что Россия якобы планирует напасть на Украину. Теперь представитель Пентагона выступил с пугающей речью о подготовке Москвой операции "под чужим флагом", что российские агенты готовят провокации против русскоязычного же населения Донбасса. Суть попыталась сформулировать пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Россия закладывает основу, чтобы иметь возможность сфабриковать предлог для вторжения. Мы это видели раньше, как это было в 2014 году, включая диверсионную деятельность и информационные операции по обвинению Украины в подготовке неминуемого нападения на российские силы на востоке Украины. Российские военные планируют начать эти действия за несколько недель до военного вторжения, которое может начаться между серединой января и серединой февраля.

Глава британского МИДа Лиз Трасс также обвинила Россию в дезинформации. Масло в информационный огонь подливает и Украина, в очередной раз выпрашивая у Запада оружие и членство в НАТО. Вот только Москва, передавая партнёрам документы по гарантиям безопасности, прямо говорила о том, что альянс не должен расширяться на восток. Как бы отреагировали американцы, если бы под ударом оказались их города. Это НАТО угрожает России, постоянно наращивая военную мощь у наших границ.

Главное, чего ждут в Москве - это развитие с Вашингтоном серьёзного и равноправного диалога, а не его имитации. И очевидно - не угроз и не санкционного шантажа. Но это уже стало для США излюбленным оружием. Нашу страну пугают ещё и тем, что администрация Байдена подготовила 18 новых сценариев антироссийских действий.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Войска ВСУ
Войска ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.