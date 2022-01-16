Россия ждёт от США ответа на предложения по безопасности

Пока в Вашингтоне звучат только новые обвинения

Напряжённость на границе с Украиной слишком высока, поэтому Москва ждёт прямого ответа на предложения по гарантиям безопасности. Об этом в интервью американскому телеканалу CNN заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что США не представили анонсированных доказательств якобы готовящегося нападения на Украину.

Если верить заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд, Вашингтон взялся за подготовку письменных ответов Москве по предложениям о гарантиях безопасности. Американский дипломат заявила, что её страна хочет продолжить диалог с Россией.

Мы верим, что мы можем снизить напряжённость и добиться прогресса по некоторым из тем посредством дипломатии. Мы хотим продолжить разговаривать. Мы считаем, что это нужно делать на основе взаимности, а именно - они выразят свои обиды, но у нас тоже есть свои опасения.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов уже дал понять, что Москва дождётся этих письменных ответов, сообщает "ТВ Центр".

Следует признать, что дискуссии, проведённые на прошлой неделе с Соединенными Штатами и НАТО, пока не дали никаких существенных результатов. Мы ожидаем письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на наши проекты соглашений. На их основе мы примем решение о целесообразности дальнейшей совместной работы. Мы также готовы обсудить встречные предложения.

То есть пока обе стороны дверь для дипломатического решения оставляют открытой. Готовность к новому раунду переговоров выразил госсекретарь США Энтони Блинкен. Но Запад продолжает давить. Как ещё можно расценить несмолкающие заявления о том, что Россия якобы планирует напасть на Украину. Теперь представитель Пентагона выступил с пугающей речью о подготовке Москвой операции "под чужим флагом", что российские агенты готовят провокации против русскоязычного же населения Донбасса. Суть попыталась сформулировать пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Россия закладывает основу, чтобы иметь возможность сфабриковать предлог для вторжения. Мы это видели раньше, как это было в 2014 году, включая диверсионную деятельность и информационные операции по обвинению Украины в подготовке неминуемого нападения на российские силы на востоке Украины. Российские военные планируют начать эти действия за несколько недель до военного вторжения, которое может начаться между серединой января и серединой февраля.

Глава британского МИДа Лиз Трасс также обвинила Россию в дезинформации. Масло в информационный огонь подливает и Украина, в очередной раз выпрашивая у Запада оружие и членство в НАТО. Вот только Москва, передавая партнёрам документы по гарантиям безопасности, прямо говорила о том, что альянс не должен расширяться на восток. Как бы отреагировали американцы, если бы под ударом оказались их города. Это НАТО угрожает России, постоянно наращивая военную мощь у наших границ.

Главное, чего ждут в Москве - это развитие с Вашингтоном серьёзного и равноправного диалога, а не его имитации. И очевидно - не угроз и не санкционного шантажа. Но это уже стало для США излюбленным оружием. Нашу страну пугают ещё и тем, что администрация Байдена подготовила 18 новых сценариев антироссийских действий.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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