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В Техасе спецслужбы убили захватчика синагоги

11:54
  • воскресенье
  • 16 января 2022

О происшествии доложили Джо Байдену

В Техасе завершена спецоперация по освобождению заложников из синагоги. Об этом сообщили власти города Колливилл.

Накануне вооружённый мужчина захватил трёх прихожан и раввина. Он требовал освободить женщину, осуждённую за покушение на американского солдата в Афганистане. В противном случае угрожал, что устроит взрыв.

После многочасовых переговоров злоумышленник отпустил одного человека. Остальных освободила группа захвата. Силовики проникли в синагогу и ликвидировали нападавшего. Заложники не пострадали.

Личность подозреваемого установлена, но не разглашается. О происшествии в Техасе доложили президенту. В ряде городов усилена охрана еврейских религиозных центров, сообщает "ТВ Центр".

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